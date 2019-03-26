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Новости

14:56

В Росгвардии попросили не воспринимать ведомство как "монстра с резиновой палкой"

фото ЗакС политика В Росгвардии попросили не воспринимать ведомство как "монстра с резиновой палкой"

Первый замдиректора Росгвардии Сергей Меликов заявил, что образ сотрудников ведомства следует воспринимать не как «монстра с резиновой палкой», а людей, которые могут держать ситуацию в рамках закона и не допускать превращения акций протеста в стихийные волнения, передает ТАСС.

Заявление прозвучало после вручения нового знамени Центру специального назначения «Витязь» при дивизии имени Дзержинского. Меликов заявил, что ведомство хочет быть открытым, и чтобы «люди видели в Росгвардии свою защиту от различного рода посягательств, в том числе и преступных».

«Образ воина Росгвардии – это не образ некоего монстра с резиновой палкой, беснующегося на каких-то мероприятиях. Это прежде всего те люди, которые при любых обстоятельствах должны удержать ситуацию в границах закона и не допустить перерастания акций в какие-то волнения», – подчеркнул Меликов.

Росгвардия была создана в 2016 году и изначально называлась Национальной гвардией. Ее возглавил Виктор Золотов, бывший начальник охраны президента Владимира Путина. Среди целей Росгвардии – борьба с терроризмом и обеспечение общественной безопасности граждан. В декабре 2016 года глава управления ведомства в Алтайском крае Александр Мауль заявил, что Росгвардия создана для борьбы с «пятой колонной» и чтобы «сдерживать все революционные порывы».

Сотрудники Росгвардии присутствуют на акциях протеста, неоднократно после их проведения поступали жалобы на действия военных, в том числе – на применение физической силы. Так, после митинга 9 сентября 2019 года в Петербурге депутаты ЗакСа просили проверить действия Росгвардии при разгоне протестующих, но в ведомстве заявили, что сотрудники силу не применяли.

Фотокорреспондент Георгий Марков после той же акции обратился в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело в отношении сотрудников Росгвардии и полиции. По его словам, во время акции один из гвардейцев ударил его дубинкой по затылку, потом были удары и попытки разбить фотоаппарат от полицейских. В возбуждении дела фотографу отказали.

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Момент применения росгвардейцем силы к Георгию Маркову на митинге 9 сентября
фото: Николай Гонтарь



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16:03    
Смотрю фото и вижу тупые озлобленные морды молодых купленных д[цензура]ов, нагло лезущих на полицию. Восхищаюсь выдержкой молодых полицейских. Я бы выпустил кишки подонкам, да нет возможности, а власть играет, и доиграется, в "демократию". Надо таких уродов без жалости, если дорогА страна, как в Новочеркасске и закопать в безымянной яме. Потом будет поздно, а будет как в хохляндии, и эти же молодчики будут устраивать факельные шествия и кричать "хайль !".

15:40    
15:34 росговнардия это опора путинского режима, а "враги России из прозападной "пятой колонны"" это сторонники права, свободы и конституции.

15:37    
15:29 А были бы не сильно пожилыми, отходили бы дубинками.
А ещё лжесвидетельствуют в судах, в раппортах и протоколах.

15:34    
Росгвардия-это опора стабильности в России! Жёсткости только надо добавить к врагам России из прозападной "пятой колонны"!

15:29    
15:14, Вы зря обобщаете, там есть и приличные ребятки с приличными лицами, на моих глазах такие не стали задерживать сильно пожилых женщин на несогласованном митинге.

15:14    
Они не монстры, конечно. Они держиморды, послушные собачки путинского режима,  защитники жуликов и воров и садисты.

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