Сухенко не стал комментировать решение СТД исключить советника Беглова Фурманова

Глава комитета по культуре Константин Сухенко отказался комментировать и оценивать ситуацию вокруг исключения советника врио губернатора Алекcандра Беглова, директора театра «Русская антреприза» Рудольфа Фурманова из Союза театральных деятелей, передает MR7.

Сухенко сообщил, что театральные деятели готовятся к встрече с Бегловым. Фурманов же, подчеркнул глава комитета, «народный артист России, это надо учитывать».

По его словам, ситуация «становится сложной». «Одно дело – их разногласия по концептуальным вопросам развития театрального дела и публичная полемика, но что-то это как-то далеко зашло», – отметил Сухенко. По его мнению, происходящее – это «вопросы внутренней жизни общественной организации», и ему хотелось бы, чтобы Союз и Фурманов «решали их сами».

Ранее СТД на заседании решил исключить Фурманова из своего состава. До этого в Facebook была опубликована написанная последним программа развития культуры, адресованная Беглову с пометкой «с любовью и преданностью». Члены союза раскритиковали документ.

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