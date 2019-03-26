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26 марта, 19:53

Сухенко не стал комментировать решение СТД исключить советника Беглова Фурманова

фото ЗакС политика Сухенко не стал комментировать решение СТД исключить советника Беглова Фурманова

Глава комитета по культуре Константин Сухенко отказался комментировать и оценивать ситуацию вокруг исключения советника врио губернатора Алекcандра Беглова, директора театра «Русская антреприза» Рудольфа Фурманова из Союза театральных деятелей, передает MR7.

Сухенко сообщил, что театральные деятели готовятся к встрече с Бегловым. Фурманов же, подчеркнул глава комитета, «народный артист России, это надо учитывать».

По его словам, ситуация «становится сложной». «Одно дело – их разногласия по концептуальным вопросам развития театрального дела и публичная полемика, но что-то это как-то далеко зашло», – отметил Сухенко. По его мнению, происходящее – это «вопросы внутренней жизни общественной организации», и ему хотелось бы, чтобы Союз и Фурманов «решали их сами».

Ранее СТД на заседании решил исключить Фурманова из своего состава. До этого в Facebook была опубликована написанная последним программа развития культуры, адресованная Беглову с пометкой  «с любовью и преданностью». Члены союза раскритиковали документ.



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0:00    
Культура давно в загоне. Рулят блюдолизы Фурмановы. Нормальный человек не пойдет в прислужники к чиновникам.

26 марта, 21:46    
Сухенко известный трус!!! У него, похоже, нет собственного мнения по поводу ситуации с учреждениями культуры в нашем городе.

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