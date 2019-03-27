Чаще всего к Агапитовой обращаются по вопросам устройства в детсады и школы

В аппарат уполномоченного по правам ребенка в Петербурге в 2018 году поступило 3450 обращений, сообщила детский омбудсмен Светлана Агапитова во время своего доклада в ЗакСе 27 марта.

По ее словам, чаще всего граждане обращались по вопросам устройства своих детей в детские сады и школы. На втором месте обращения, связанные с нарушением прав одного из родителей. На третьем – связанные с получением социального жилья.

В своем выступлении Агапитова также высказалась за возвращение в школы второй смены.

Сергей Еремеев