Заявившего о пытках в ФСБ Павла Зломнов оставили в СИЗО на три месяца

Ломоносовский суд Петербурга продлил арест Павлу Зломнову на три месяца, сообщает «Правозащита Открытки» в Telegram.

Продление ареста связано с делом по ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма). В СИЗО Зломнов останется до 29 июня.

Дело об оправдании терроризма на Зломнова завели в конце января. К тому моменту в отношении него уже было возбуждено другое дело – по ст. 222 УК (незаконный оборот оружия). Зломнов рассказал членам ОНК, что сразу после задержания двое сотрудника ФСБ избили его в минивэне. «Били по голове, били по почкам, печени, выкрутили ухо и засовывали со всей силы палец в ухо, прыгали по мне. На мой вопрос, кто они — один ответил: я твой император», – говорилось в жалобе Зломнова.

В конце февраля на Зломнова завели третье уголовное дело – по ст. 319 УК (оскорбление представителя власти). Он якобы в ноябре 2018 года в следственном кабинете СИЗО № 6 оскорбил оперуполномоченного, при исполнении им своих служебных обязанностей. Правозащитный центр «Мемориал» признал Зломнова политзаключенным.

Под уголовное дело попали отец и брат Зломнова – Михаил и Андрей Зломнов. В отношении них возбудили дело по ст. 319 УК (оскорбление следователя ФСБ). Подробнее о деле Зломнова, и о том, как адвокаты были готовы защищать их в судах – в материале ЗАКС.Ру.