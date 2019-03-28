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14:05

Беглов спешно покинул Совет по наследию ради спасения исторической пирожковой

фото ЗакС политика Беглов спешно покинул Совет по наследию ради спасения исторической пирожковой

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов покинул заседание Совета по наследию ради спасения пирожковой на Московском проспекте, сообщил ЗАКС.Ру депутат Максим Резник.

На заседании обсуждалась концепция сохранения памятников деревянной архитектуры в Петербурге. По словам Резника, когда объявили врио губернатора Алекcандра Беглова, большинство присутствующих встали со своих мест. Беглов выступил после руководителя архитектурного бюро «Студия 44» Никиты Явейна и зампредседателя Совета Михаила Мильчика и успел наградить некоторых членов Совета грамотами. 

После выступления Беглов объявил, что совет закрыт, а он – поехал спасать пирожковую, рассказал Резник. Присутствующих это удивило, они обратили внимание врио губернатора на то, что члены совета хотели бы быть услышанными им. Резник рассказал, что когда он обратил внимание на этот момент, Беглов сказал, что у него «по графику пирожковая» – и уехал. 

Резник отказался голосовать по итогам заседания. «В знак протеста, потому что этот отъезд – неуважение к членам Совета», – пояснил депутат.

Пирожковая, ради которой Беглов покинул заседание Совета, находится на Московском проспекте, 192. Ее завсегдатаями были музыканты Виктор Цой, Михаил Боярский, президент Федерации рестораторов и отельеров Северо-Запада Леонид Гарбар и многие другие. Заведение оказалось под угрозой закрытия из-за несогласованной установки вентиляционной системы.

28 марта было подписано мировое соглашение с Жилкомсервисом № 2, и пирожковой дали год на то, чтобы устранить нарушения, установив нормальную вентиляцию и согласовав ее с жителями, передает «Петербургский дневник». Беглов во время своего визита в заведение отведал местные пирожки и выпил какао.

17 марта Беглов заявлял, что вопросы о закрытии пирожковой находятся вне ведении Смольного, и владелец кафе не предоставил в срок разрешительную документацию. За пирожковую вступались местные жители и петербургские активисты, к примеру, лидер «Красивого Петербурга» Красимир Врански.

 



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