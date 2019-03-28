Невзоров: Беглов выгодно смотрится на фоне глав других регионов

Публицист Александр Невзоров в авторской радиопрограмме поделился впечатлениями от своего похода на творческий вечер артиста Михаила Ефремова, который читал политические памфлеты авторства Андрея Орлова (Орлуши). Признав, что это был ошеломительный успех и публика требовала "еще более соленых" шуток над начальством, знаменитый журналист заметил, что остроты относительно врио губернатора Александра Беглова воспринимались "беззлобно" и более сдержанно, чем в адрес других политиков.

"Там были шуточки по этому поводу, но как-то скрипя, бурча, но, похоже, его как-то уже начинают принимать за своего, и он не вызывает такого омерзения. Я понимаю, почему", - признался Невзоров.

Развивая мысль, он стал апеллировать к чиновникам, в последнее время раз за разом попадающим в фокус общественного внимания "благодаря" не самым дальновидным высказываниям на социально-экономическую тему и подчас так или иначе оправдывающим социальное расслоение. Петербургский врио губернатора, по его наблюдениям, не таков.

"На фоне этих клинических, уважаемых нами, но абсолютно клинических персонажей, конечно, Беглов горит абсолютно интеллектуальной звездой, деликатностью своей и своей питерскостью. Я не могу сказать, что он мне сильно нравится. Я еще посмотрю", - пообещал публицист.

Отметим, что ко всем руководителям города после Анатолия Собчака Невзоров проявлял устойчивый пиетет. Например, за предшественником Беглова Георгием Полтавченко публицист замечал некую порядочность.

"Шуточки", о которых идет речь, представляли собой пародию на советскую песню "Старый клен", в которой, среди прочего, клен был заменен на "хрен" и в которой обыгрывалась тема безуспешной уборки Петербурга от снега минувшей зимой.

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