Латынина сочла показательной реакцию Медведева на арест Абызова

То, как безучастно премьер-министр Дмитрий Медведев отреагировал на арест своего бывшего подчиненнного Михаила Абызова, впечатлило публициста Юлию Латынину. У нее возникли аналогии с временами раннего СССР, когда врагами народа и изгоями высокопоставленные люди становились в одночасье, или же, оставаясь на своих постах, терпели издевательства над своими родственниками.

"Дмитрий Анатольевич храбро вычеркнул Абызова из своих френдов… я уж не помню, в ВКонтакте или в Фейсбуке, простите, что я путаю эти две почтенные сети. То есть это совершенно невероятно. Это абсолютно такая же реакция как у Молотова и Калинина, когда у них сажали жен", - поделилась наблюдением обозреватель в эфире авторской радиопрограммы.

В целом, аналитик полагает, что этот жест показывает: Медведев вновь представляет собой самого надежного и лояльного "сменщика", если президенту Владимиру Путину такого рода смены для чего-нибудь понадобятся.

"Подобные вещи характеризуют Медведева лучше любых и слов и одновременно они подчеркивают его пригодность для использования в качестве эрзац-президента. Я так считаю, что Владимир Владимирович от нас никуда в 24-м году не уйдет. А каким способом это произойдет, нам неизвестно. Но вот Мадуро у нас же никуда не ушел, не уходит и не уйдет, пока его не вынесут вперед ногами", - сформулировала Латынина свое наблюдение за политическим пейзажем.

Версия обвинения гласит, что задержанный поздно вечером 26 марта экс-министр по делам "Открытого правительства" Абызов мог в ходе недобросовестной сделки обогатиться на 4 млрд рублей. Суду предлагали выпустить его под залог в размере 1 млрд рублей, но просьба не была удовлетворена. Под стражей Абызов останется как минимум до 25 мая. Дмитрий Медведев, выждав несколько дней, разграничил сферы ответственности: инкриминируемые Абызову деяния, по его словам, никак не касаются министерской деятельности, а деятельность эта была "эффективной".