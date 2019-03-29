Медведев впервые высказался об аресте Абызова

Премьер-министр Дмитрий Медведев, чьей креатурой различные политологи уверенно называют арестованного за мошенничество экс-министра Михаила Абызова, впервые прокомментировал факт и подоплеку его уголовного преследования. На текст выступления второго человека в государстве ссылаются расшифровавшие его "Ведомости".

Премьер продолжил линию, заданную Кремлем с самого начала: возбуждение дела никак не связано с работой Абызова в правительстве, откуда вместе с упразднением собственной должности он уволился в 2018 году.

"Коммерческая деятельность его (Абызова) мне неизвестна, но я действительно слышал, что был и, видимо, остался определенный конфликт между ним и кредиторами, который, судя по всему, получил вот такое уголовно-правовое развитие", - сказал Медведев.

По словам премьера, делами "Открытого правительства" в бытность свою министром его подчиненный занимался вполне эффективно.

Обвинение гласит, что задержанный поздно вечером 26 марта Абызов мог в ходе недобросовестной сделки обогатиться на 4 млрд рублей. Суду предлагали выпустить его под залог в размере 1 млрд рублей, но просьба не была удовлетворена. В СИЗО Абызов останется как минимум до 25 мая.