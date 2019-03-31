В Петербурге начался митинг в защиту Пулковской обсерватории от застройки

Сегодня, 30 марта, неравнодушные судьбе Пулковской обсерватории горожане вышли на митинг против её застройки, уведомляет корреспондент ЗАКС.Ру. Акция проходит в Пулковском парке.

Место проведения мероприятия огорожено забором. У прохода личные вещи досматривают сотрудники полиции.

Всего на акции собралось около 200-250 человек. Большая часть пришедших - люди старшего поколения.

София Саттарова

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