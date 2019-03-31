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15:00

В Петербурге начался митинг в защиту Пулковской обсерватории от застройки

фото ЗакС политика В Петербурге начался митинг в защиту Пулковской обсерватории от застройки

Сегодня, 30 марта, неравнодушные судьбе Пулковской обсерватории горожане вышли на митинг против её застройки, уведомляет корреспондент ЗАКС.Ру. Акция проходит в Пулковском парке.

Место проведения мероприятия огорожено забором. У прохода личные вещи досматривают сотрудники полиции.

Всего на акции собралось около 200-250 человек. Большая часть пришедших - люди старшего поколения.

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1_pulk1.jpg (335 KB)

София Саттарова



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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