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9:26

В Ярославле напали на племянницу Сергея Скрипаля

фото ЗакС политика В Ярославле напали на племянницу Сергея Скрипаля

Виктория Скрипаль, племянница бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, сообщила, что на нее и ее мужа напали в Ярославле, передает «Интерфакс».

Скрипаль утверждает, на нее в помещении ТСЖ напал сосед. По ее словам, у нее травмирована губа, у мужа сломан палец.

«Я опасалась этого человека, так как он неоднократно высказывал мне угрозы и требовал, чтобы я переехала. Переживаю, что нападение может повториться», - сказала Скрипаль.

Сергей и Юлия Скрипали были отравлены в Солбери в марте 2018 года, они выжили. Эксперты пришли к выводу, что против них использовали нервнопаралитический газ «Новичок», изобретенный еще в СССР. Англия, США и ряд иных стран обвинили в покушении на Скрипалей Россию, последняя свою причастность отрицает.

В покушении британская сторона заподозрила Руслана Боширова и Александра Петрова, которых засняли камеры видеонаблюдения. Президент Владимир Путин заявил, что это – «гражданские лица», а вскоре мужчины дали интервью телеканалу RussiaToday, в котором заявили, что они – туристы и прибыли в Солсбери посмотреть местный собор.

Издания The Bellingcat и The Insider публиковали расследования, согласно которым Петров и Боширов – на самом деле сотрудники ГРУ  Александр Мишкин и Анатолий Чепига соответственно, оба получили звание Героев России. Также журналисты выяснили личность третьего подозреваемого: им может быть еще один сотрудник ГРУ Денис Сергеев.

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