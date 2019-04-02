Беглов: В борьбе с терроризмом поможет диалог цивилизаций

Генеральный секретарь Всемирной исламской лиги Мухаммад Бен Абделькерим Аль-Иса сегодня, 2 апреля, с деловым визитом посетил Смольный, где пообщался с временным градоначальником Александром Бегловым о важности развития культурного и религиозного диалога между Западом и Востоком.

"У нас проживают представители многих национальностей и основных мировых религий. Мы многое делаем, чтобы привить интерес и уважение к культурным ценностям и традициям всех народов", - известил Беглов своего визави, добавив, что национальные диаспоры интегрированы во все сферы жизни Петербурга.

Как отметили участники дискуссии, "диалог цивилизаций", а также активное общение людей различных религиозных мировоззрений, в совокупности помогут противостоять распространению экстремистских идей и терроризму.

Помимо прочего, Беглов отметил важность укрепления сотрудничества Петербурга со странами Ближнего Востока. Одним из наиболее перспективных направлений, полагает врио, может стать совместная инвестиционная деятельность.

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