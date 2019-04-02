В Петербурге появился Совет по стратегическому планированию и проектам

При аппарате губернатора Петербурга начал свою работу Совет по стратегическому планированию и проектам. Первое заседание провел сегодня, 2 апреля, врио градоначальника Александр Беглов, уведомляет 78.ru.

В составе совета - петербургские предприниматели, а также представители науки и общественных организаций. Вместе они будут помогать городскому правительству принимать стратегические решения по развитию и модернизации Северной столицы. Среди поставленных задач - повышение доходов Петербурга до 1 трлн рублей ежегодно.

"Именно экспертное сообщество, состоящее из наиболее компетентных, образованных, талантливых и неравнодушных людей, станет настоящим драйвером преобразований. Ваши глубокие знания и богатый опыт помогут нам грамотно, взвешенно и разумно развивать город, реализовывать предложения инвесторов, отвечать на новые вызовы внешнего мира", - известил Беглов.

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