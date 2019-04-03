Суд признал законным обыск у псковской журналистки, обвиненной в оправдании терроризма

Обыск у псковской журналистки Светланы Прокопьевой, фигурирующей в уголовном деле по статье "оправдание терроризма", не является противозаконным, решил Псковский областной суд, на представителей которого ссылается издание МБХ-медиа.

По словам прокурора, права женщины во время обысков у нее дома и на рабочем месте (радиостанция "Эхо Москвы во Пскове" никак не были нарушены, а правомерность возбуждения дела подтвердилась экспертизой.

Защита сообщает, что Прокопьева расценивает ее преследование было вызвано необходимостью "раскрыть ее источники информации как журналиста".

Дело возбудили после зачитывания журналисткой в радиоэфире ее публицистического материала, в котором она рассуждает о мотивах, побудивших архангельского подростка подорвать себя у дверей здания местного ФСБ в прошлом году. Прокопьевой грозит до семи лет лишения свободы. Делом заинтересовались в Совете Европы.