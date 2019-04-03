СМИ: Закрыто дело в отношении сотрудника метро, пропустившего смертника

В отношении находившегося под следствием с апреля 2017-го года инспектора петербургского метрополитена Константина Ипполитова, которому вменяли халатность, приведшую к теракту, прекратили уголовное дело. Об этом, подкрепляя информацию ссылкой на компетентные источники, пишет "Фонтанка".

Халатность, по мнению правоохранителей, ранее состояла в том, что он не досмотрел с достаточной тщательностью, а точнее, вовсе не досмотрел террориста-смертника Акбаржона Халилова, которому удалось проникнуть под землю со взрывчаткой.

Теперь, утверждает материал издания, претензий к Ипполитову не имеет ни Следственный комитет, ни метрополитен.

Всего по делу о теракте, не считая взорвавшего 15 человек террориста, проходят 11 человек, категорически продолжающих отрицать предъявляемые им обвинения.

3 апреля 2019 года, во вторую годовщину трагедии, по погибшим прошла панихида. Стало известно также о том, что, скорее всего, в вестибюле станции "Технологический институт" в течение года появится специальный знак, увековечивающий память о жертвах.