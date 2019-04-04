«Красный ручеек» под окном у Зорькина

КПРФ и «Левый фронт» 4 апреля 2019 года передали в Конституционный суд России обращения против повышения пенсионного возраста. Днем раньше стало известно, что суд отказался проверять на соответствие Конституции закон о «пенсионной реформе». Коммунисты в ответ решили выразить свой тихий протест. Но 250 метров от Медного всадника до здания КС дались им непросто – постоянно приходилось отбиваться от назойливых полицейских, охранявших подходы к суду.



Коммунисты собирались у Медного всадника с 12 часов дня. Каждому пришедшему раздавали идентичные тексты обращения в Конституционный суд РФ. Подписавшиеся под этим документом выражали свое несогласие с позицией председателя КС Валерия Зорькина, отказавшегося рассматривать запрос группы депутатов Госдумы о повышении пенсионного возраста. Парламентарии просили проверить соответствие закона о «пенсионной реформе» Конституции. В статье 55 основного закона страны есть положение о том, что принимаемые нормативные акты не должны «отменять или умалять права и свободы» граждан. Повышение пенсионного возраста, против которого, согласно соцопросам, выступало подавляющее большинство россиян, нарушило этот пункт, посчитали депутаты. Однако КС решил иначе и постановил, что повышение возраста выхода на пенсию – прерогатива законодательной власти и нечего ту проверять.

Членов КПРФ и других участников мирного похода к зданию Сената и Синода, уже на подступах ожидала полиция. Блюстители правопорядка на всякий случай взяли с собой громкоговоритель, который им не пригодился, и видеокамеру, которую в течение ближайшего часа практически не выключали. В пять минут первого, увидев, что коммунисты не торопятся выдвигаться от памятника, четверо полицейских сами подошли к группе собравшихся. В ней на тот момент было человек девять. После короткого разговора сотрудники МВД отошли в сторону. Вскоре от здания суда на подмогу пришли еще три блюстителя порядка. Усилившись численно, правоохранители провели рекогносцировку. Основная масса полицейских расположилась ближе в реке, а один из сотрудников переместился на противоположный фланг, к памятнику, достал мобильный телефон и начал снимать на него коммунистов, продолжавших подписывать обращения.

Между тем, люди подходили на мероприятие. Когда группа активистов выросла до 14 человек, к ним снова подошли полицейские. Они обратились к пенсионеру Сергею Хомко, единственному участнику встречи, у которого была партийная символика: кепка и нарукавная повязка с логотипом КПРФ. Увидев атрибутику, представители МВД предположили, что Хомко – главный организатор встречи. Но он их заверил в обратном, заявив, что мероприятие организовал недовольный народ. Полицейские попросили, чтобы все было в рамках закона и снова отошли в сторону.

Уже подписавшиеся под обращениями тем временем вели политические дискуссии. Главной темой были Курилы. Пенсионеры спорили, кто – США или Япония - будет больше угрожать России, если часть островов передадут. Звучала и конспирологическая теория о том, что острова уже отдали японцам, но от народа это скрывают.

- Чеченцы сейчас воюют с ингушами, нам же ничего об этом не говорят. Может быть и с Курилами так же – передали и молчат? – предположил один из участников дискуссии.

- Да, нет. Я слежу, сейчас идут переговоры, - заверил второй.

Когда разговор зашел о петербургской политике, вспомнили про депутата ЗакСа Бориса Вишневского, который предлагал переименовать географические объекты, названные именем Иосифа Сталина.

- Вишневский – ярый антисталинист. Это ж надо придумать – убрать имя Сталина. Да я лучше «Яблоко» его уберу, все равно от них толка нет уже давно, - раздражались в толпе.

За обсуждением политической повестки члены КПРФ, «Левого фронта» и беспартийные коммунисты знакомились между собой и обменивались контактами. Когда двое из них решили по очереди сфотографироваться на память на фоне памятника Петру I, к ним тут же подбежали полицейские. Стражам порядка не понравилось, что один из героев снимка держал в руках подписанную им бумагу, на обратной стороне которой было написано «Обращение по вопросу пенсионной реформы». Сотрудники МВД, опасаясь за свои погоны, решили, что эта надпись – политический лозунг, а позирование для фото можно расценить как одиночный пикет. Коммунисты удивились, но предпочли не спорить.

Через пять минут ситуация повторилась. На этот раз участники встречи решили сделать общий снимок на фоне Конституционного суда. Некоторые взяли в руки листки с обращениями. Полицейские снова были начеку. Они предупредили, что могут расценить групповое фото с листками бумаги в руках как несанкционированное публичное мероприятие. В ходе переговоров стороны решили, что снимок будет сделан, но без листков с опасным лозунгом «Обращение по вопросу пенсионной реформы». На всякий случай полицейский с видеокамерой зафиксировал весь процесс фотосъемки.

В 12-45 восемнадцать собравшихся коммунистов выдвинулись в сторону здания суда. Полицейские пошли следом. У ступеней КС активисты сделали еще один общий снимок. Оператор из МВД снова зафиксировал происходящее. На Галерной улице участников похода ждала последняя преграда – в суде еще не закончился обеденный перерыв. Коммунисты выстроились в очередь у входа. Сотрудник ФСО, следивший на улице за безопасностью, растерянно оглядел пришедших. В его глазах читался внутренний конфликт: вроде бы стоило подойти и предупредить собравшихся, а вроде бы и так все спокойно.

- Давайте только организованно, по одному, - наконец решился охранник.

- А к вам обычно ломятся? Никто в очереди не стоит? – спросила одна из участниц похода.

- Всякое бывает.

Полицейские, поняв, что теперь ситуация находится под контролем сотрудника ФСО, больше коммунистов не беспокоили. По словам представителей КПРФ, 5 апреля и в последующие дни в Конституционный суд со своими обращениями придут новые группы противников «пенсионной реформы».

текст и фото: Сергей Еремеев

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