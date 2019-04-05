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Новости

15:51

Резник предложил спросить Совершаеву о заявлении директора "Воин-В"

фото ЗакС политика Резник предложил спросить Совершаеву о заявлении директора "Воин-В"

Депутат Максим Резник заявил, что считает призывы директора строительной компании «Воин-В» Глущенко объединиться против парламентария, не его собственной инициативой, передает MR7.

Резник связывает высказывание Глущенко с судебным процессом против врио губернатора Петербурга Алекcандра Беглова. По его мнению, за подробностями по заявлению нужно обращаться к вице-губернатору Петербурга Любови Совершаевой, которая курирует внутреннюю политику.

Ранее Глущенко объявил, что предлагает всем пострадавшим от слов и действий Резника обращаться в «Воин-В», и юристы помогут подготовить соответствующий иск. По его словам, к нему уже обращались порядка 15 дольщиков его компании и 2-3 предпринимателя, назвать имена и компании которых он отказался.

В феврале стало известно, что Глущенко подал на Резника в суд из-за высказываний трехлетней давности. Незадолго до этого Резник подал в суд на Беглова, требуя опровергнуть слова о том, что депутат якобы заявлял о том, что Ленинград в годы блокады «надо было сдать фашистам».

Адвокат Глущенко после первого заседания по делу заявил, что сторона защиты будет требовать проведения лингвистической экспертизы. Рассмотрение дела проходит в Василеостровском суде. Следующее заседание назначено на 15 мая.



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20:29    
Совершаева съест Резника!!!

20:23    
18:01 Ты перед зеркалом не наблевался, мудак?

19:09    
Ну если уж писать про рвотную рожу, то тут Брехлов явно выигрывает по скорости реакции и обилию рвоты. Брехловская рожа многим фору даст.
Резнику-респект!

18:01    
Беглову хватает голосов с избытком. А наглую жидовскую морду можно использовать вместо рвотного. До чего же отвратителен этот отдельный (не считая  пархатого паскудника кролика)  представитель богоизбранных.

16:43    
Навряд ли подобные действия прибавят голосов Беглову. А вот Резнику в его родном районе наверняка.

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