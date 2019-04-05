Беглов согласился с идеей вернуть парку на Охте имя космонавта Терешковой

Парк в Красногвардейском районе, ныне носящий название Заневского парка, местные активисты предложили переименовать в парк Валентины Терешковой - первой женщины-космонавта, которая в настоящий момент является депутатом федерального парламента. Ее именем территория называлась раньше, сообщает пресс-служба Смольного.

Идею поддержал врио губернатора Александр Беглов, в течение 5 апреля выступавший перед жителями Красногвардейского района.

Главный городской чиновник распорядился, чтобы к середине ноября организовали постоянное освещение парка.

"Такие общественные пространства, прежде всего, должны быть комфортными и безопасными. Поэтому все парки и дворы мы обеспечим видеокамерами, удобными скамейками с вай-фаем и возможностью зарядить телефон", - высказался он о зеленой зоне.

В настоящее время Заневский парк, по мнению отстаивающих его сохранение жителей, находится в запущенном состоянии.

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