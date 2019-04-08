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10:38

Пушкинские чтения на площади Ленина охранял ОМОН

фото ЗакС политика Пушкинские чтения на площади Ленина охранял ОМОН

Для обеспечения безопасности во время поэтического марафона «Читаем Пушкина» 7 апреля на площадь Ленина приехал автозак ОМОН, сообщают очевидцы в группе «МО №15. Актуально».

По словам посетителей праздника, в нем участвовало не более 10 человек, которых охраняли полицейские и нацгвардейцы.

Ранее из-за марафона «Читаем Пушкина» петербургские эко-активисты не смогли организовать акцию солидарности с жителями Архангельской области, протестующими против ввоза мусора из Москвы. Как рассказал ЗАКС,Ру один из организаторов акции Илья Сиялов, представители комитета по вопросам законности сказали, что пушкинские чтения займут всю территорию площади. При этом в комитете, по словам организатор, сначала сказали, что праздник в честь классика пройдет до 16 часов, а когда организаторы подали новое уведомление на 16-10, им заявили, что чтения продлятся до 18-00.

В 16-14 часов 7 апреля Сиялов вел в «Вконтакте» прямую трансляцию с площади Ленина. Судя по видео, праздник к этому времени уже закончился.

Отметим, что городская администрация под разными предлогами не разрешила петербургским экологам митинговать сразу в трех предложенных гайд-парках, в том числе в Удельном парке.

Напомним, жители Архангельской области протестуют против строительства в регионе технопарка «Шиес», куда планируют ввозить мусор из Москвы и подмосковных свалок. 7 апреля от двух до трех тысяч человек собрались в центре Архангельска и потребовали отставки губернатора Игоря Орлова, который ранее назвал протестующих земляков «шелупонью». Участники акции пообещали, что будут продолжать свой протест все ближайшие дни.

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11:03    
Надо больше ОМОНА! От Пушкина до терроризма один шаг!!!

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