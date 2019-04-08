Подавшего ложную тревогу об угрозе взрыва в Ленобласти задержали Полицейские задержали мужчину, сообщившего о том, что Дом культуры в Коммунаре под Петербургом заминирован, передает ТАСС. Звонок с ложной тревогой в экстренные службы состоялся 6 апреля. За ним последовала срочная и тщательная проверка здания, являющегося местной достопримечательностью. Против мужчины заведено уголовное дело. Отметим, что подобные звонки и письменные сообщения в огромном количестве стали серьезной проблемой для Петербурга с начала 2019-го года, зачастую парализующей город и городские учреждения. "Минировали" Эрмитаж, Русский музей, целыми неделями "минировали" торговые центры и учебные заведения. Всякий раз угроза не подтверждалась. Когда она подтвердилась в апреле в академии имени Можайского и пострадали люди, предупрежден об этом никто не был. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен