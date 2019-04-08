ФСБ включила "Сеть" в список террористических организаций

ФСБ внесла «Сеть» в список организаций, признанных террористическими, сообщается на сайте ведомства. На это обратила внимание «Медиазона».

В списке указано, что «Сеть» внесена в список на основании решения Московского окружного военного суда от 17 января, решение вступило в силу 14 марта. Всего в списке перечисленно 30 признанных террористическими организаций, в том числе – группировка «Исламское государство».

По делу «Сети» проходят 11 жителей Петербурга и Пензы. Их обвиняют в участии в террористическом сообществе, которое якобы планировало теракты, чтобы раскачать народные массы. Несколько обвиняемых заявили, что были вынуждены дать признательные показания под пытками с применением электрического тока.

17 января Московский окружной военный суд на выездном заседании в Петербург приговорил к трем с половиной годам колонии общего режима Игоря Шишкина, который признал вину и согласился сотрудничать со следствием. Также в марте стало известно, что вину признал еще один петербургский фигурант, Юлий Бояршинов. Пока он и Виктор Филинков остаются под арестом до 11 июня.