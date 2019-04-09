Перед началом заседания по делу “Сети” задержали слушательницу

Посетительницу заседания по делу петербургских анархистов Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова задержали после досмотра вещей на входе здания суда. Судебные приставы нашли на дне ее рюкзака предмет похожий на гильзу.

Девушку увезли в 1 отдел полиции. Защищать ее отправился адвокат Филинкова Виталий Черкасов.

Напомним, очередное заседание по делу Филинкова и Бояршинова перенесли, поскольку “по технической причине” обвиняемых не удалось доставить в суд.

Отметим, 8 апреля стало известно, что ФСБ внесла "Сеть" в список террористических организаций, деятельность сообщества запрещена в РФ.

Сергей Еремеев