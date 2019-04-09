Батанов о ходе работ на Фрунзенском радиусе: Если срок сдвинется, то кто-то еще сдвинется

Сроки ввода в эксплуатацию трех новых станций Фрунзенского радиуса ("Дунайская", "Шушары" и "Проспект Славы") остаётся прежним - конец августа текущего года, сообщил вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов.

Занимающуюся строительством компанию "Метрострой", передает "Мойка78", вице-губернатор в назидание предупредил: "Если срок сдвинется, то кто-то еще сдвинется". Заявление было сделано чиновником в кулуарах Международного Арктического форума.

Сумма контракта подряда, заверил также Батанов, осталась неизменной.

Изначально ожидалось, что три новых станции фиолетовой ветки петербургской подземки откроются в конце 2018 года, но сроки не единожды отодвигались. "Метрострой" и Смольный винили в этом друг друга, что и послужило поводом для расторжения деловых отношений, которое произошло 21 января. Позднее обоим сторонам конфликта всё же удалось прийти к консенсусу и "Метрострою" была дана возможность достроить новые станции Красносельско-Калининской линии и Фрунзенского радиуса.

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