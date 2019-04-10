Единороссы ЗакСа планируют увеличить штрафы за “нелегальные” граффити

Члены “Единой России” Александр Тетердинко и Павел Зеленков предложили увеличить максимальный штраф за нанесение надписей и рисунков, а также расклейку афиш и объявлений в неустановленных местах. Инициатива нашла поддержку в петербургском парламенте. 10 апреля соответствующий законопроект прошел первое чтение ЗакСа.

Единороссы планируют увеличить минимальные штрафы для “нелегальных” художников и расклейщиков до 3000 рублей. В настоящее время нижний предел - 1000 рублей.

Депутат Тетердинко, представляя инициативу, с сожалением отметил, что верхний предел штрафа он и его коллега увеличить не могут. Максимальный штраф останется прежним - 5000 рублей.

За законодательную инициативу проголосовали 40 депутатов. Против - трое.

Сергей Еремеев

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