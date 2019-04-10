Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

18:18

Сотрудник штаба "ЕР" пожаловался в полицию на мусор от комсомольцев вместо подарков

фото ЗакС политика Сотрудник штаба "ЕР" пожаловался в полицию на мусор от комсомольцев вместо подарков

Сотрудник петербургского штаба «Единой России» Андрей Васильев написал письменную жалобу в полицию на активистам ЛКСМ из-за принесенных коробок с мусором вместо подарков, сообщила в Facebook юрист Анастасия Буракова.

В опубликованной ей жалобе Васильев просит принять меры к активистам, которые 8 апреля к офису «Единой России» на Конногвардейском бульваре «принесли коробки якобы с подарками, потом оказалось, что это мусор». Буракова рассказала, что активисты, придя к офису, в ответ на вопрос «что у вас в коробках» ответили, что подарки, но после вскрытия «чиновников ожидало разочарование».

Активистам вменяют организацию несогласованного публичного мероприятия в виде пикетирования и шествия, причем последнее, по версии полицейских – это «движение в троллейбусе номер 5 по заранее определённому маршруту», уточнила юрист. 11 апреля суд рассмотрит дело о вовлечении в акцию несовершеннолетнего – 17-летнего активиста, снимавшего происходящее на телефон.

Коробки с мусором 8 апреля к штабу единороссов активисты ЛКСМ принесли в знак протеста против повышения тарифов на вывоз мусора. На коробках с отходами они написали «За вашу работу», «Подарки, которые вы заслужили» и «Денег нет, но вы держитесь». Комсомольцев задержали, несовершеннолетнего активиста передали родителям.

9 апреля Викторию Северину арестовали за эту акцию на 7 суток, Феликсу Петрову назначили 40 часов обязательных работ. Первый секретарь ЛКСМ Егор Михайлов сообщил, что Петров – инвалид третьей группы. Еще одного активиста, Владислава Карлова, 10 апреля арестовали на 9 суток, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Депутат ЗакСа от КПРФ Ирина Иванова назвала наказание для активистов «какой-то личной местью», возможно, «руководителя партии "Единая Россия" в Санкт-Петербурге».



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Кто должен представлять "Справедливую Россию" на выборах губернатора Петербурга?

Марина Шишкина
Олег Нилов
Елена Драпеко
Надежда Тихонова
Алексей Ковалев

Все новости:

18:33 Володин рассказал петербургским студентам, как бороться с пьяными водителями

18:18 Сотрудник штаба "ЕР" пожаловался в полицию на мусор от комсомольцев вместо подарков

18:10 ГИБДД предлагает в 6 раз увеличить штраф за значительное превышение скорости

17:33 В Петергофе очистят запущенный Никольский пруд

17:14 Депутат Иванова: Арест комсомольцев – это какая-то личная месть

17:01 Беглов пообещал Путину, что "Красный Бор" будет ликвидирован через 60 лет

17:00 Губернаторский прием Беглова на ПМЭФ обойдется бюджету в 15 млн рублей

16:35 Путин поддержал идею о введении туристического сбора в Петербурге

16:33 ЛДПР на губернаторских выборах представит Капитанов либо один из депутатов Госдумы

16:01 Беглов о своем участии в выборах губернатора: Рано об этом говорить, надо работать   2

15:39 Амосов не исключает, что будет выдвигаться в губернаторы Петербурга

15:28 Из ЗакСа уволилась глава аппарата бюджетно-финансового комитета

15:11 В ЗакСе одобрили выделение участков зеленых зон под фонтаны и памятники   1

15:00 Коммунальщики поведали, какие улицы Петербурга были "умыты" за последние сутки   1

14:57 Мусорная дилемма: В Петербурге снова обсудили проблему переработки отходов

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.