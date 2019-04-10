Сотрудник штаба "ЕР" пожаловался в полицию на мусор от комсомольцев вместо подарков

Сотрудник петербургского штаба «Единой России» Андрей Васильев написал письменную жалобу в полицию на активистам ЛКСМ из-за принесенных коробок с мусором вместо подарков, сообщила в Facebook юрист Анастасия Буракова.

В опубликованной ей жалобе Васильев просит принять меры к активистам, которые 8 апреля к офису «Единой России» на Конногвардейском бульваре «принесли коробки якобы с подарками, потом оказалось, что это мусор». Буракова рассказала, что активисты, придя к офису, в ответ на вопрос «что у вас в коробках» ответили, что подарки, но после вскрытия «чиновников ожидало разочарование».

Активистам вменяют организацию несогласованного публичного мероприятия в виде пикетирования и шествия, причем последнее, по версии полицейских – это «движение в троллейбусе номер 5 по заранее определённому маршруту», уточнила юрист. 11 апреля суд рассмотрит дело о вовлечении в акцию несовершеннолетнего – 17-летнего активиста, снимавшего происходящее на телефон.

Коробки с мусором 8 апреля к штабу единороссов активисты ЛКСМ принесли в знак протеста против повышения тарифов на вывоз мусора. На коробках с отходами они написали «За вашу работу», «Подарки, которые вы заслужили» и «Денег нет, но вы держитесь». Комсомольцев задержали, несовершеннолетнего активиста передали родителям.

9 апреля Викторию Северину арестовали за эту акцию на 7 суток, Феликсу Петрову назначили 40 часов обязательных работ. Первый секретарь ЛКСМ Егор Михайлов сообщил, что Петров – инвалид третьей группы. Еще одного активиста, Владислава Карлова, 10 апреля арестовали на 9 суток, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Депутат ЗакСа от КПРФ Ирина Иванова назвала наказание для активистов «какой-то личной местью», возможно, «руководителя партии "Единая Россия" в Санкт-Петербурге».

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