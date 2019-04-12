Беглов: Пулковский парк благоустроят за 198 млн рублей

Временный градоначальник Северной столицы Александр Беглов с выездной инспекцией осматривает объекты Московского района, уведомляет "Мойка78". В ходе прогулки он известил журналистов, что на реновацию ряда учреждений и зон отдыха горожан в бюджете на текущий год предусмотрены значительные траты.

В том числе, объявил Беглов, Пулковский парк будет всецело благоустроен в два этапа, в связи с чем на его "обновление" выделено 198 млн рублей. Пришедшие на встречу жители района выразили беспокойство отсутствием освещения, дренажа, скамеек в зеленой зоне. Врио губернатора пообещал, что всё будет исправлено.

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