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Новости

16:22

Миронов горд тем, что его партия последовательна в критике муниципального фильтра

фото ЗакС политика Миронов горд тем, что его партия последовательна в критике муниципального фильтра

Бессменный руководитель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов в связи с надвигающимися выборами в регионах напомнил избирателям о том, что его партия, в отличие от некоторых других политических сил (в "пример" приводится ЛДПР), как была, так и остается радикальным противником так называемого муниципального фильтра на губернаторских выборах. Заявление политика цитирует его пресс-служба. Тем не менее, позиция эсеров продолжает вызывать споры: они выступают против предлагаемого Центризбиркомом предела собираемых кандидатами подписей с 10 до 5 процентов от общего числа муниципалов, несмотря на то, что данная мера могла бы ряду кандидатов теоретически, каким-либо образом помочь.

"В большинстве регионов порог сегодня и так составляет 5 — 7%. И даже самую низкую планку без помощи ЕР большинству кандидатов не преодолеть. “Муниципальный фильтр” нужно отменять полностью, хотя бы для парламентских партий, тем более что на президентских выборах таких ограничений нет", - заметил политик.

Снижение фильтра Миронов называет "косметическим", а поддержку введения пятипроцентного барьера сторонниками Владимира Жириновского - "игрой в политику".

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18:36    
А сколько гундел, что организует референдум по пенсионной реформе!!! Не выполнил обещанного - освободи место!

18:11    
гордая однако  ВЫХУХОЛЬ

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