Вслед за Twitter за отказ хранить данные юзеров в России РКН наказал Facebook

Роскомнадзор исполнил свое обещание и оштрафовал социальную сеть Facebook за отказ хранить данные юзеров на территории России. Как и ранее в случае с сервисом микроблогов Twitter, за аналогичное прегрешение соцсети досталось денежное наказание в размере 3 тысячи рублей, пишет "Интерфакс".
В Таганском суде столицы претензию к компании сформулировали следующим образом: "данные не сегментированы по географическому признаку".
Свое требование контрольное ведомство выдвинуло в декабре 2018-го года.
Роскомнадзор также грозился в случае, если данные пользователей не будут храниться в России, "с концами" заблокировать оба зарубежных сервиса.