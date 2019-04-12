Вслед за Twitter за отказ хранить данные юзеров в России РКН наказал Facebook

Роскомнадзор исполнил свое обещание и оштрафовал социальную сеть Facebook за отказ хранить данные юзеров на территории России. Как и ранее в случае с сервисом микроблогов Twitter, за аналогичное прегрешение соцсети досталось денежное наказание в размере 3 тысячи рублей, пишет "Интерфакс".

В Таганском суде столицы претензию к компании сформулировали следующим образом: "данные не сегментированы по географическому признаку".

Свое требование контрольное ведомство выдвинуло в декабре 2018-го года.