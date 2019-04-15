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15:31

Шишкина об инциденте с Милоновым на стоянке: Он просто столкнулся с реальной жизнью

фото ЗакС политика Шишкина об инциденте с Милоновым на стоянке: Он просто столкнулся с реальной жизнью

Скандал с участием депутата Государственной думы Виталием Милоновым на штрафстоянке в Кировском районе, о котором стало известно накануне, 14 апреля, в эфире "Эха Петербурга" прокомментировала лидер петербургских справедливороссов Марина Шишкина. Предварив свою главную мысль соображением о том, что известный законотворец практически потерялся, уйдя из ЗакСа на уровень выше, и почти не создает информационных поводов, она заметила, что скандальность эпизода обусловлена редкостью его столкновений с повседневными жизненными тяготами. Политик выразила сочувствие Милонову, пожаловавшемуся на некие увечья и ущемления, которые он претерпел от рабочих, однако вслед за многими припомнила ему, что его проблема была напрямую связана с поддержанным им же в свое время законопроектом.

Виталий Валентинович просто столкнулся с реальной жизнью. Некие коммерческие структуры получают денежки за арестованные автомобили, и сколько лет говорили о том, что так делать нельзя! Будучи председателем комитета по законодательству, Виталий Валентинович несет полную ответственность за принятие такого закона.

Марина Шишкина

Политик провела аналогию с законодательным повышением пенсионного возраста и тем подавляющим количеством депутатов, которые за это проголосовали. Она предложила всем голосовавшим "пожить на эти одиннадцать тысяч" и суметь как-то расплатиться за ЖКХ, продукты и школьную форму для детей, а также посоветовала законотворцам чаще "выходить в народ" и смотреть, как непросто живется гражданам.

Со штрафстоянки Милонов пытался забрать автомобиль приятеля, что привело к конфликту: якобы, нетрезвые рабочие вымогали у него взятку и применили к нему силу. По факту нападения на себя и полученных вечером 13 апреля ушибов депутат обратился в Следственный комитет.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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17:21    
Милонов работает всегда только по заказу! Будет передел рынка!

16:53    
милонов использовал свой депутатский мандат в корыстных целях - другана спасти от штрафа да еще и выдумал фантастическую историю о нападении на "его святейшество", зная что мильтоны прогнутся под мандат... милонов всегда подчеркивает, что он "верующий", однако на помощь "верующему" милонову архангел не прилетел с мечом спасть его из беды...
 а по поводу разборок, "законник", милонов должен был помочь дружку составить заявление в суд, а не махать корочками и лезть на рожон...

15:46    
Это ещё цветочки. Скоро все единороссы, бывшие депутатами, на себе прочувствуют всю "пользу", которую они принесли обществу.

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