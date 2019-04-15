Петербург получит более 10 млрд рублей на "социалку" из Резервного фонда

Из федерального бюджета в Петербург в 2019-м году направится свыше 10 млрд рублей, объявил врио губернатора Александр Беглов, чьи слова цитирует пресс-служба городского правительства. Деньги пойдут на самые насущные проблемы, связанные с социальной сферой.

"Выкупим у застройщиков 15 медицинских учреждений, 4 школы, 24 детских сада. При этом отмечу: здания нужно оснастить оборудованием, укомплектовать кадрами и запустить в работу в самые сжатые сроки", - представил чиновник план действий.

Первые школы, на которые пойдут упомянутые выше миллиарды из Резервного фонда, должны будут открыться уже к началу следующего учебного года. Уровень финансовой поддержки Петербурга из "центра" в 2019-м году Беглов назвал "беспрецедентным".

Врио губернатора также анонсировал будущее соглашение с "РЖД": на развитие железных дорог в городе профильная компания-монополист готова выделить 88 млрд рублей.

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