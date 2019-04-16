Госдума окончательно приняла закон о "суверенном рунете"

Большинством голосов депутаты Государственной думы приняли в третьем, окончательном, чтении законопроект о создании на территории РФ отдельного российского сегмента интернета. Трансляция голосования велась на сайте нижней палаты Федерального Собрания.

Комментируя принятие инициативы, самый обеспеченный петербургский парламентарий Госдумы, единоросс Сергей Боярский заявил, что проект закона был неверно интерпретирован, так как на самом деле он призван обеспечить "безопасную и бесперебойную работу" рунета в случае внедрения угрозы "извне".

Ранее нижняя палата российского парламента одобрила поправку к документу о суверенизации рунета, согласно которой он вступит в силу с ноября 2019 года. Операторов связи обяжут пользоваться национальной доменной зоной с 1 января 2021 года.

В первом чтении закон об автономной работе рунета при возникновении угрозы из-за рубежа Госдума приняла 12 февраля. Его на рассмотрение Госдумы внесли сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова в декабре 2018 года. Позднее законотворец известил, что в паспорте проекта предусмотрено выделение более 20 млрд рублей на "суверенизацию" рунета.

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