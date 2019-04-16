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16 апреля, 20:56

Союз реставраторов Петербурга готов помочь в восстановлении Нотр-Дама

фото ЗакС политика Союз реставраторов Петербурга готов помочь в восстановлении Нотр-Дама

Союз реставраторов Петербурга готов помочь в восстановлении собора Нотр-Дам-де-Пари после пожара, сообщается на сайте организации.

Союз направил в генконсульство Франции в Петербурге письмо, в котором выразил сочувствие в связи с пожаром и призвал объединить усилия по спасению памятника. Петербургские реставраторы заявили, что готовы помочь французским коллегами.

Эксперты союза готовы поделиться опытом, полученным при восстановлении купола Троицкого собора, который серьезно пострадал при пожаре в 2006 году. Обладающие навыками промышленного альпинизма реставраторы готовы помочь с обследованием и разборкой аварийных конструкций Нотр-Дама, а эксперты – в составлении проектной документации и технологической карты для работ по восстановлению собора, говорится в заявлении союза.

Пожар в Нотр-Дам-де-Пари разгорелся вечером 15 апреля. Огонь охватил здание, перекинувшись по строительным лесам, рухнули шпиль собора и кровля. Из огня спасли одни из важнейших католических реликвий, в том числе терновый венец Иисуса Христа. 

Соболезнования выразили президент России Владимир Путин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. В Минкультуры РФ заявили, что готовы начать кампанию по сбору денег на восстановление собора. Тем временем французские меценаты уже заявили о намерении направить на эти цели 500 млн евро в общей сумме.

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