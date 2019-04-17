Мосгорсуд оставил Кокорина и Мамаева в СИЗО до конца сентября

Мосгорсуд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы адвокатов футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева и других фигурантов дела, передает «Интерфакс».

Кроме Мамаева и Кокорина, под арестом до 25 сентября останутся Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий.

Кокорину и Мамаеву продлили сроки ареста в начале апреля. Тогда же суд отказался вернуть дело в прокуратуру.

Футболисты находятся в СИЗО с октября, после двух драк за один день в Москве. Сначала они подрались с водителем ведущей Первого канала, затем – в кафе с чиновником Минтранса Денисом Паком. Футболистов обвиняют в хулиганстве, побоях и умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Денис Пак ранее работал помощником депутата петербургского ЗакСа Виктора Евтухова. По данным СМИ, он, используя связи, мог настаивать на максимально жестком наказании для обидчиков и затяжном следствии для них.