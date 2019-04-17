Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

12:24

Суд продлил арест экс-главе ТИК № 3 по делу о посредничестве во взятке

фото ЗакС политика Суд продлил арест экс-главе ТИК № 3 по делу о посредничестве во взятке

Приморский суд Петербурга продлил арест бывшему главе территориальной избирательной комиссии №3 Андрею Пономареву и Олегу Черпасову до 23 апреля, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Следователь указал в ходатайстве, что фигурантам дела и их адвокатам нужно завершить ознакомление с материалами дела. Также следователи установили, что у Пономарева и Черпасова был еще один соучастник преступления, имя которого не уточняется. Он объявлен в розыск.

Пономарев, возразив против продления ареста, указал на то, что по вине следствия затягивается ознакомление с материалами дела. И Пономарев, и Чепрасов просили перевести их из СИЗО под домашний арест.

Пономарева и Черпасова обвиняют в том, что за миллион евро они якобы были готовы надавить  на один из петербургских судов, как люди, якобы способные решать вопросы с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым. Обоим вменяют нарушение ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в составе группы лиц в особо крупном размере). Пономареву также предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 291.1 УК (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере), а Черпасову – ч. 1 ст. 327 УК (подделка удостоверения).

До этого уголовного дела прокуратура установила, что Пономарев нарушил закон, совмещая должность главы избиркома с управлением коммерческими организациями. Его компания – «Аллегория права» – заключила в 2016-2017 годах контракты на сумму свыше 13 млн рублей. После анализа контрактов правозащитники заявили, что как минимум по четверти из них оплачивались работы по разработке федеральных законопроектов, внесенных другими лицами и в другое время. ЗАКС.Ру подробно рассказывал об этом деле.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме
16:12Активиста "Весны" Казаченко оставили в СИЗО до середины мая
14:35Активисту Тишкину вменяют попытку украсть термокружку из Starbucks в "Галерее"
16 апреля, 15:51Петербургские суды возвращаются к работе после поисков бомб
16 апреля, 14:45Суды Петербурга эвакуируют из-за сообщений о минировании
16 апреля, 14:07Заявившего о пытках в ФСБ Павла Зломнова перевели под домашний арест
12 апреля, 18:10Горсуд отпустил на свободу комсомольцев, арестованных за "мусорные подарки" "Единой России"
10 апреля, 18:18Сотрудник штаба "ЕР" пожаловался в полицию на мусор от комсомольцев вместо подарков
5 апреля, 11:31Суд оштрафовал коммунальщиков за замену исторических дверей в доме на Большой Монетной улице
4 апреля, 19:36Два вместо трех: Беглов сбежал от ответа
1 апреля, 17:47Создатель фильма "Ложь Матильды" требует от Алексея Учителя 3 млн рублей
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Кто должен представлять "Справедливую Россию" на выборах губернатора Петербурга?

Марина Шишкина
Олег Нилов
Елена Драпеко
Надежда Тихонова
Алексей Ковалев

Все новости:

16:25 Промзона у Лисьего Носа обрастает нелегальными свалками

16:12 Активиста "Весны" Казаченко оставили в СИЗО до середины мая

15:58 Путин второй год подряд оказался вне списка 100 самых влиятельных людей мира по версии Time

15:13 Ковалев требует наказать "Мостотрест" за установку "тюремной" ограды на канале Грибоедова   1

15:00 Муниципал: Фрунзенский район: "На каждом округе присутствие партии обязательно"

14:59 Недобросовестный бизнесмен оставил ЗакС Ленобласти без флагов и гербов

14:35 Активисту Тишкину вменяют попытку украсть термокружку из Starbucks в "Галерее"

14:31 Смольный приобретет кинотеатр "Подвиг" в Колпино в собственность города

14:11 Смольный заказал рекламу инвестиционного потенциала Петербурга

14:00 Беглов поведал о том, с кого должны брать пример петербургские урбанисты   1

13:54 В Кремле и СВР высказались о возможном уходе Матвиенко с поста спикера Совфеда   1

13:26 Медведев: Сегодняшний уровень пенсий далек от того, чтобы обеспечить достойную жизнь   1

13:11 Глава "Мостотреста" Александр Бурносов ушел в отставку

13:06 Медведев озабочен вопросами школьного питания   1

12:40 Петербургские садовники приступили к высадке молодых деревьев   1

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.