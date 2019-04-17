Беглов поведал о том, с кого должны брать пример петербургские урбанисты

Временный градоначальник Северной столицы Александр Беглов побывал на открытии Недели городских изменений в творческом пространстве ArtPlay, где поделился с собравшимися назиданиями о том, какими ему видятся идеальные городские урбанисты.

"Два города - Петербург и Вашингтон строились в соответствии с планом. А кто был в Петербурге первым урбанистом? Петр Первый", - сообщил врио губернатора.

Вместе с тем, свой спич Беглов сопроводил и неоднозначным замечанием о том, что первыми в мире урбанистами были, по его ведению, древнегреческие философы Платон и Аристотель, которые "первыми описали принципы жизни города".

После временный градоначальник рассказал о важности стороннего инвестирования Петербурга: "Мы открыли окно для проветривания города".

Напомнил он и о существовании проектов "Твой бюджет" и "Родной район", которые направлены на то, чтобы вовлекать петербуржцев в разработку городских изменений.

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