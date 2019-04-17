Задержанных в Керченском проливе украинских моряков оставили в СИЗО России до середины лета

Лефортовский суд Москвы продлил сроки ареста 24 украинским морякам по обвинению в незаконном пересечении границы России до 24 июля, передает РИА «Новости».

Украинские моряки находятся в российском СИЗО с ноября 2018 года. 25 ноября погранслужба ФСБ России с применением оружия задержала три украинских военных корабля. Моряков обвинили в незаконном пересечении российской границы. В ответ Совет национальной безопасности Украины одобрил введение новых санкций против России, а Россия ввела запрет на импорт некоторых товаров из Украины.

Правозащитный центр «Мемориал» признал украинцев политзаключенными. Правозащитники отметили, что украинские корабли заранее сообщили о проходе через пролив, и это подтверждают обе стороны конфликта.