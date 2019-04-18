Вынос шампанского на День города подорожал для ЗакСа Петербурга почти в 8 раз

Петербургский парламент, согласно информации сайта госзакупок, в период с мая по декабрь 2019 года ЗакС готов потратить на 12 банкетов 2,1 млн рублей. Все запланированные приемы в техзадании оценены дороже суммы, потраченной на них в прошлом году, в основном в два-три раза. Однако празднование Дня города в Мариинском дворце с участием почетных граждан Петербурга почему-то может оказаться дороже почти в 8 раз.

Формат празднования Дня города в парламенте описывается в техзадании закупки как «вынос шампанского». Для 200 гостей в течение часа (с 11 до 12 утра) подавать минеральную воду, сок и шампанское будут не менее 6 официантов с опытом работы больше 5 лет. Закуска в меню не предусмотрена. По описанию требования к празднику ничем не отличаются от прошлогодних: те же напитки, в том же количестве. В 2018 году ГУП «Столовая Мариинского дворца», бессменный победитель аукционов на проведение приемов в ЗакСе, провел мероприятие всего за 39,9 тысяч рублей. В 2019 году при расчете максимальной цены контракта указано, что вынос шампанского для 200 гостей может стоить 306,6 тысяч рублей. Чем вызван такой рост цен при абсолютно аналогичном техзадании – в документации не уточняется.

Также в Мариинском дворце до конца года традиционно пройдут приемы выпускников детских домов и школ - интернатов для детей сирот, многодетных семей, педагогов, сотрудников ГУ МВД и ветеранов. Как всегда, в стенах Законодательного собрания также будут чествовать победителей школьных олимпиад, представителей организации «Совет Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы Санкт-Петербурга и Ленинградской области» и новых обладателей почетных знаков «За особый вклад в развитие Санкт-Петербурга» и «За безупречную службу Санкт-Петербургу». Перед Новым годом парламент проведет детский торжественный прием.

В прошлом году все эти мероприятия «Столовая Мариинского дворца» провела за 895 тысяч рублей.

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