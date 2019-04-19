Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

12:24

Навальный уверен в неизбежности второго тура, ожидающего Беглова на выборах

фото ЗакС политика Навальный уверен в неизбежности второго тура, ожидающего Беглова на выборах

Ведущий активную агитаторскую и организационную работу применительно к предстоящим выборам петербургского губернатора, политик Алексей Навальный с уверенностью заявил на собственном канале, что в случае попадания действующего врио городского главы Александра Беглова в бюллетени его гарантированно ожидает процедура второго тура голосования. Политик базируется на новейших рейтингах глав регионов, оказавшихся в его распоряжении, согласно которым за Беглова готовы проголосовать только 43 процента петербуржцев. Таким образом, сделал нехитрый вывод Навальный, второй тур ждет Беглова уже прямо сейчас, и в нем чиновник обречен проиграть.

"Несет какую-то чушь, занимается очень смешным, но чисто пиаром. Количество примеров того, как ему ведут избирательную кампанию и что это вообще за люди, просто какое-то зашкаливающее. Они еще тупее, чем пиарщики у Собянина", - строго оценил оппонентов Навальный.

Глава Фонда борьбы с коррупцией нашел "уморительным" то, какими нелепыми, по его мнению, способами пытаются продвигать фамилию Беглова в новостные агрегаторы - например, с использованием роботов, допускающих сбои.

"Бессмысленные статьи, написанные какими-то бессмысленными словами, ну. то есть, просто генератор текста. Вот они, выборы в Российской Федерации", - иронизирует политик.

Единый день голосования назначен на 8 сентября. В этот день пройдут также выборы в муниципальные советы, в которые, помимо членов команды Навального, своих кандидатов хотят провести как минимум две политических силы из Москвы: это совместная команда Ильи Варламова и Максима Каца, а также движение "Объединенные демократы", лицом которого выступает политик Дмитрий Гудков.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


13:31   Саша  
Коммунист Беглов, предав свою великую Родину - СССР, превратился в либерального гомосека!!!

13:30    
Вопрос вообще не в Беглове. Это серая личность, ничем себя серьезным и полезным для города не зарекомендовавшая, и опирается он только на бюрократическую машину "вертикали власти". Нравится он только всякой околовластной публике, надеющейся урвать свой кусок или кусочек при нём. Остальная поддержка - чистое недоразумение и фальсификация, уже на этапе соцопросов. В реальности, ему сейчас до победы в первом туре, как до Луны.

13:27    
13:04 Он давно подох. Тебе не сказали об этом в больнице?

13:04    
12:57. А я вижу кандидатуру-это Сталин, при котором и цены с тарифами снижались, карточки отменялись и чиновники были скромняги, а чуть что, то Колыма! Сталин, возвращайся!

12:57    
Увеличение цен на продукты, увеличение тарифов ЖКХ, огромные платежи за тепло ГУП ТЭК в апреле -это и многое другое, с чем не справляется Беглов и его команда.
10-ти бальные пробки в городе, который не рассчитан на такое количество транспорта. Горожане отодвинуты на второй план -гости города, форумы, конференции, визиты правителей из Москвы, вот кому зеленый свет!
Не вижу кандидатуру в губернаторы, который повернулся бы лицом к питерцам и решал бы из проблемы.

12:46    
По Навальному: 43% избирателей Питера уже за Беглова, остальные не определились с выбором...Так сколько на выходе то будет процентов, математики???

12:43    
Беглов не нравится исключительно представителям прозападной "пятой колонны", всяким либералам, гомосекам и другой мрази! Петербуржцы же в массе свой видят, что Беглов работает хорошо, правильно мыслит,не отрываясь от простого народа и тд., потому он и победит на выборах в первом туре с результатом в 55-60%!!! Я ещё ни разу не ошибался с прогнозом!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Кто должен представлять "Справедливую Россию" на выборах губернатора Петербурга?

Марина Шишкина
Олег Нилов
Елена Драпеко
Надежда Тихонова
Алексей Ковалев

Все новости:

13:42 В Кремле не называют дату и место встречи Путина и Ким Чен Ына из соображений безопасности

13:02 Тетердинко предложил освободить благотворительность от банковских комиссий   2

12:54 Акционера банка "Югра" задержали по подозрению в хищении 7,5 млрд рублей   1

12:36 Шахназ Шитик объявила голодовку из-за отказа полиции принять ее заявление об избиении

12:24 Навальный уверен в неизбежности второго тура, ожидающего Беглова на выборах   7

11:50 В Москве избили главу управления ФАС

11:46 Возле будущего мусорного полигона в Архангельской области сожгли мосты   1

11:21 У комитета по печати в Ленобласти появился новый глава

11:07 Чиновники предложили провести акцию в защиту Муринского парка в Пионерском парке   2

10:56 СМИ: У голодающего в СИЗО Шестуна останавливалось сердце   1

10:36 Муниципал: "Коммунисты России" вернулись к идее о переименовании Финляндского округа   1

9:57 Невзоров: Матвиенко на пенсию не отпустят, слишком ценный кадр   3

9:25 Беглов напомнил подчиненным о важности борьбы с коррупцией   2

18 апреля, 22:40 Только два депутата ЗакСа заработали за год меньше 2 млн рублей   5

18 апреля, 22:18 Макаров увеличил личный доход на 107 тысяч рублей   1

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.