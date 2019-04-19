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13:02

Тетердинко предложил освободить благотворительность от банковских комиссий

фото ЗакС политика Тетердинко предложил освободить благотворительность от банковских комиссий

Лидер фракции «Единая Россия» в Заксобрании Петербурга Александр Тетердинко внес на рассмотрение парламента законопроект об освобождении благотворительных пожертвований от взимаемой банками комиссии.

Соответствующим пунктом Тетердинко предложил дополнить федеральный закон «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)». В ст. 15 закона, в случае принятия поправок, могут прописать, что плата за банковские услуги по операциям с благотворительными пожертвованиями с благотворителей не взимается.

По словам Тетердинко, благотворительная помощь «должна быть бескорыстной, в том числе и со стороны банков». Пока размер комиссий может составлять от 1% до 5%. По мнению депутата, это «существенный объем средств, который мог бы достигать нуждающихся, не оседая в операционных кассах».



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13:37    
Обратите внимание, когда Тетердинка подготовил свою законодательную инициативу: перед выборами губернатора. Вероятно, Единая Россия желает уменьшить свои трансакционные издержки, при перегонке денег на "прикорм" избирателей и подкуп, под видом "волонтёрства".

13:14    
Тетердинка, окстись!  Если благотворитель решил помочь, то при чем здесь банк??? Это коммерческая территория!!!

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