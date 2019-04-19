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14:55

По решению Беглова ГУП "Ленсвет" получит больше полномочий

фото ЗакС политика По решению Беглова ГУП "Ленсвет" получит больше полномочий

Врио губернатора Александр Беглов поставил свою подпись под постановлением городской администрации, посвященном необходимости поменять статус ГУП "Ленсвет" и реорганизовать учреждение, сообщает пресс-служба Смольного.

Согласно документу, ГУП должно перейти в разряд ГБУ (государственных бюджетных учреждений). В результате организация получит большее количество полномочий.

"19 сентября 2019 года «Ленсвет» исполнится 85 лет со дня основания. В течение многих десятилетий сотрудники предприятия выполняют очень важную и нужную городу на Неве работу по поддержанию функционирования городских фонарей, освещению улиц, набережных, площадей Ленинграда – Санкт-Петербурга, обеспечивают комфорт жителям и гостям нашего города", - торжественно произнес Беглов.

Среди новых функций, которыми наделят "Ленсвет", значатся функции Комитета по энергетике: ремонт, содержание наружного освещения, а также проектирование, содержание и ремонт архитектурной подсветки.



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