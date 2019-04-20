Бортко сообщил о запрете Беглова на размещение поздравления с Днем Победы в метро Петербурга

Возможный кандидат в губернаторы Петербурга от КПРФ, режиссер и депутат Госдумы Владимир Бортко рассказал в Facebook, что собирался поздравить петербуржцев с Днем Победы в метро, но делать это ему лично запретил врио губернатора Алекcандр Беглов.

Бортко отметил, что сам Беглов пройдет в колонне «Бессмертного полка». В комментариях режиссер уточнил, что разговаривал с Бегловым по телефону. Судя по всему, Бортко собирался разместить в метро поздравительный плакат на рекламном месте.

В начале апреля Центральный комитет КПРФ одобрил кандидатуру Бортко для выдвижения в кандидаты в губернаторы Петербурга. ЗАКС.Ру подробно рассказывал о мнении петербургских деятелей об этом. Беглов о своих губернаторских амбициях до сих пор не заявил открыто, однако вносил в ЗакС законопроект об участии самовыдвиженцев в выборах градоначальника.