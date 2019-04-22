Болдырев поддержит Бортко на выборах губернатора Петербурга

Петербургский политик, участник Народно-патриотического союза России Юрий Болдырев в понедельник, 22 апреля, выступил в поддержку вероятного кандидата в губернаторы Петербурга от КПРФ, депутата Госдумы Владимира Бортко.

Болдырев отметил, что хотя его национал-патриотические взгляды расходятся с коммунистическими, он будет помогать Бортко, так как на повестке дня стоит “вопрос о защите России” и ее экономического суверенитета.

Бортко в свою очередь заявил, что ему хотелось бы объединиться со всеми людьми, которым не безразличен город. Депутат также отметил, что готов включить Болдырева в состав правительства в случае своего избрания.

По словам потенциального кандидата от КПРФ, на выборах он намерен бороться не с врио губернатора Александром Бегловым, а с идеями, которые его вдохновляют. Бортко подчеркнул, что не видит разницы между Бегловым, Георгием Полтавченко и любым другим возможным кандидатом от “Единой России”.

Юрий Болдырев - бывший народный депутат СССР и экс-депутат Совета Федерации России. Он был одним из основателей партии “Яблоко”, которую он покинул в 1995 году. Болдырев дважды сам выдвигался в губернаторы Петербурга - в 1996 и 2000 годах - оба раза занял третье место.

С 2012 года он состоит в Народно-патриотическом союзе России. На президентских выборах 2018 года Болдырев был доверенным лицом кандидата от КПРФ Павла Грудинина.

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