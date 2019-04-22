«На улице вам тоже лучше не висеть»: Бортко рассказал о предвыборных проблемах

Депутат Госдумы и вероятный кандидат в губернаторы Петербурга от КПРФ Владимир Бортко на пресс-конференции 22 апреля рассказал о своем звонке Александру Беглову, пакте с журналистом Максимом Шевченко и союзе с национал-патриотом Юрием Болдыревым.

«Зачем вам это метро?»

Официально режиссер «Собачьего сердца» Владимир Бортко еще не кандидат в губернаторы Петербурга. Его кандидатуру пока только рекомендовал центральный комитет КПРФ. Впереди - формальное выдвижение на региональной конференции компартии и сбор подписей муниципальных депутатов. В политических кругах Петербурга популярно мнение, что 72-летний Бортко будет допущен до выборов как удобный соперник для врио губернатора Александра Беглова. Но на днях коммунист всех удивил, написав на своей странице в Facebook, что Беглов не разрешает ему размещать рекламу в метрополитене.

Позже, на состоявшейся 22 апреля пресс-конференции, Бортко подтвердил, что лично ведет свои страницы в соцсетях, и рассказал, как общался с временным губернатором по телефону. Все началось с того, что депутат-коммунист обнаружил, что на телеканалах, в газетах и в интернете стало слишком много врио губернатора Беглова. Бортко решил, что и ему пора заявить о себе.

- Я захотел поздравить петербуржцев с праздником 9 мая. КПРФ имеет к этому празднику, мягко говоря, кое-какое отношение. Что я хотел сделать? Один плакат на место рекламы на эскалаторе. На что мне сказали, что это невозможно по тем или иным причинам. Но господин Беглов-то везде, он же мне может разрешить! – сообщил Бортко.

Знаменитый режиссер, «пользуясь служебным положением», решил позвонить врио губернатора Петербурга. Бортко рассказал ЗАКС.Ру, что связь велась через помощников, но тем не менее, пообщаться с Бегловым удалось без проблем. Временный губернатор, по словам коммуниста, был очень доброжелательным и вежливым. Он даже обещал помогать потенциальному сопернику, однако в ходе разговора Бортко выяснил, что ему не рекомендуется размещать свои плакаты не только в метро, но и на улице:

- Он сказал: «Ну что вам висеть в метро? Зачем вам это делать? Это как-то даже несолидно – вам висеть в метро». Я спросил, а на улице как? «На улице вам тоже лучше не висеть. Вот на радио – пожалуйста», - пересказал беседу политик.

Однако к моменту этого разговора на петербургских улицах уже появилась реклама с портретом режиссера Бортко, призывающего земляков выйти на первомайскую демонстрацию на Невский проспект. Оказалось, что коммунисты поспешили. Смольный не согласовал КПРФ традиционное шествие 1 мая по центру города и предложил перенести его на окраину, в Полюстровский парк.

Потенциальный кандидат от КПРФ Бортко уточнил, что его однопартийцы получили ответ от городской администрации только 22 апреля.

- Сейчас мы соберем людей и будем думать, следовать этому или все-таки идти по Невскому проспекту. Думаю, что мы так это в любом случае не оставим, - отметил он.

Пакт Бортко-Шевченко

В «губернаторском» шорт-листе петербургского КПРФ помимо Бортко был журналист и депутат Заксобрания Владимирской области Максим Шевченко. Поначалу он даже говорил, что готов идти на выборах самовыдвиженцем, если поддержат не его. Когда стало окончательно ясно, что в губернаторы пойдет более опытный товарищ, Шевченко заявил, что готов ему всячески помогать.

Бортко объяснил, что такая договоренность между ними была достигнута заранее:

- Мы были с ним как-то в Москве на телеканале «Красная линия», и я услышал, что он хочет выдвигаться. Говорю: «Максим, ты будешь выдвигаться?» Он говорит: «Я хочу». Я тоже хочу. «Давай сделаем так. Кого выдвинут, того выдвинут. Ты будешь мне помогать, если меня выдвинут?» Он говорит: «А ты будешь мне помогать, если меня выдвинут?» «Конечно же». И мы заключили пакт.

Шевченко слово держит, и время от времени положительно отзывается о представителе КПРФ в своих YouTube- и Telegram-каналах. Бортко, в свою очередь, подтвердил, что готов сделать владимирского депутата своим доверенным лицом.

Вообще коммунист намерен объединить под своими знаменами широкий круг сторонников и просто людей, неравнодушных к судьбе города. По его словам, сейчас царит диктатура партии крупного капитала и чиновничества, то есть «Единой России», и вступать в союзы можно с различными политическими силами.

Одним из первых союзников Бортко стал национал-патриот Юрий Болдырев. Бывший народный депутат СССР и экс-депутат Совета Федерации РФ, сооснователь «Яблока» и дважды кандидат в губернаторы Петербурга (в 1996 и 2000 годах) сейчас является одним из лидеров Народно-патриотического союза России. Еще один сопредседатель НПСР – бывший депутат Госдумы Виктор Алкснис, в 2000-е участвовавший в организации «Русских маршей». Еще один член союза – недавно освободившийся из мест лишения свободы полковник Владимир Квачков. Болдырев в 2018 году участвовал в организованных «Левым фронтом» объединенных праймериз по выдвижению кандидата в президенты, а позже был доверенным лицом Павла Грудинина.

- Юрия Юрьевича Болдырева я видел тогда, когда мне и в голову не приходило заниматься политической деятельностью, а он в это время был видным политическим деятелем. То, что он говорил, мне всегда нравилось, - объяснил депутат.

Вечером того же дня Бортко на сцене митинга памяти Владимира Ленина жал руку секретарю представителя партии РКРП-КПСС Степану Маленцову и призывал всех коммунистов объединятся в борьбе против «Единой России». С деятельностью идейно более близкого себе Маленцова Бортко оказался не так хорошо знаком, как с политическим путем националиста Болдырева. Пожимая руку своему соседу по сцене, Бортко называл его просто «товарищ» и переспрашивал, из какой он организации.

- Мы вместе. Потом будем разбираться – кто направо, кто налево. А сейчас мы должны свергнуть диктатуру буржуазии! – призвал коммунист. Толпа ответила дружным «Ура».

Сергей Еремеев

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