Борис Вишневский опубликовал проект своей предвыборной программы

Депутат петербургского парламента Борис Вишневский, позиционирующий себя как кандидат на губернаторский пост, опубликовал некий черновик своей предвыборной программы. В предисловии он подчеркивает оригинальность проекта: текст, как ему кажется, являет собой не план борьбы с какими-либо изъянами в управлении города, как это чаще всего бывает у кандидатов, а план борьбы с породившими их причинами.

Один из самых принципиальных его тезисов состоит в том, что на ключевые должности назначаются "верные вместо умных". Придя к власти, Вишневский обещает кардинально изменить этот подход к управлению.

Причиной многих зол, по его мнению, также является негласно существующая цензура, которой, как инструментом, пользуется городское правительство. Такого на губернаторском посту Вишневский тоже не собирается допускать.

"Город перестанет тратить деньги на то, что не нужно. Это не значит, что нам сразу хватит на все необходимое. Но это значит, что деньги перестанут утекать", - говорится, среди прочего, в манифесте.

Наконец, Вишневский собирается следить за соблюдением права "вето" на общественных слушаниях по вопросам градостроительства и согласовывать всем желающим проведение уличных акций "в подходящих для этого местах".

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