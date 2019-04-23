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15:36

Вишневский упрекнул Беглова в лицемерии из-за льгот на проезд в электричках

фото ЗакС политика Вишневский упрекнул Беглова в лицемерии из-за льгот на проезд в электричках

Выступая на "Эхе Петербурга", депутат петербургского Законодательного собрания Борис Вишневский припомнил врио губернатора Александру Беглову его непоследовательную и, по мнению "яблочника", лицемерную позицию по проблеме льготного проезда в электричках для некоторых категорий граждан. Отказ от инициативы Вишневского сделать дешевым проезд для почетных доноров крови и последовавшая за этим идея бесплатного проезда для пенсионеров настолько задели депутата, что он образно сравнил Беглова с литературным героем-обманщиком Тартюфом, которого врио губернатора, по мысли законотворца, "мог бы играть без грима".

Вишневский ссылается на январский письменный ответ главного городского чиновника, где говорится о нехватке бюджетных ассигнований для того, чтобы обеспечить проезд в пригородных поездах почетным донорам за оплату 10 процентов от стоимости билетов. Такой статус, по подсчетам парламентария, имеет около пяти тысяч горожан, а сама инициатива требовала расходов в размере 4-5 млн бюджетных рублей.

Апрельская инициатива Беглова, обращает внимание Вишневский, о предоставлении бесплатного проезда в электричках пенсионерам, ветеранам труда и жертвам политических репрессий стоит 710 млн рублей.

"А теперь что, риска нехватки бюджетных ассигнований нет для 710 миллионов? Оцените уровень лицемерия", - заявил демократ.

Несмотря на этические претензии, депутат готов поддержать предложение Беглова.



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