На слушания по поводу расширения "Нова Арены" пришла полиция

В малый зал администрации Калиниского района, где начались общественные слушания по поводу строительства новых спортивных объектов в Муринском парке, пришли два сотрудника полиции.

Полицейские появились после того, как жители района несколько раз аплодировали участникам слушаний, задававшим вопросы представителям компании "Анна Нова", занимавшейся разработкой проекта.

"Анна Нова" планирует построить в Муринском парке рядом со спортивным комплексом "Нова Арена" новое футбольное и мини-футбольное поля. Противники стройки заявили, что застройщик преследует исключительно свои коммерческие интересы и не думает об их комфорте и покое.

В поддержку противников строительства на слушаниях выступили депутаты Законодательного собрания Михаил Амосов, Борис Вишневский и Надежда Тихонова.

Ранее защитники Муринского парка жаловались на то, что районная администрация не согласовывает им митинг против расширения "Нова Арены". Многие из них принесли плакаты на общественные слушания.

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