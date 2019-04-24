ЗакС принял во втором чтении поправки в закон о выборах губернатора Петербурга

Петербургское Законодательное собрание на пленарном заседании 24 апреля приняло во втором чтении законопроект, упрощающий сбор подписей для участия в губернаторских выборах.

Документ, в частности, разрешает самовыдвиженцам не заверять нотариально сведения о своих сборщиках подписей.

Перед вторым чтением в документ была внесена еще одна поправка, предложенная председателем комитета по законодательству Денисом Четырбоком. Согласно ей, члены Общественной палаты Петербурга смогут назначать своих наблюдателей на губернаторских выборах.

Законопроект прошел первое чтение 10 апреля. Он был внесен в повестку заседания также депутатом Четырбоком.

В тот же день спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, комментируя инициативу, предположил, что врио губернатора Петербурга Александр Беглов пойдет на выборы самовыдвиженцем.

Петербургский парламент разрешил самовыдвиженцам участвовать в губернаторских выборах в конце 2018 года. Автором соответствующей инициативы был Беглов. Оппозиционные депутаты ЗакСа назвали утверждение этого законопроекта “спектаклем”.

Сергей Еремеев

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