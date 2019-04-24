ЗакС отказался делать Пьеху, Сокурова и Фирсова почетными петербуржцами

Депутаты ЗакСа в конце состоявшегося 24 апреля пленарного заседания проголосовали против выбора новых почетных граждан Петербурга, сообщил ЗАКС.Ру лидер фракции “Яблоко” Борис Вишневский.

На звание, напомним, претендовали певица Эдита Пьеха, режиссер Александр Сокуров и бывший ректор Европейского университета Борис Фирсов. Обсуждение кандидатур, согласно регламенту, прошло за закрытыми дверями зала заседаний ЗакСа.

По словам Вишневского, за избрание почетных граждан проголосовали 10 депутатов, а против - 38 парламентариев. “Яблочник” предположил, что все голосовавшие против - члены “Единой России” и ЛДПР.

Ранее парламентская комиссия по образованию, культуре и науке рекомендовала не присуждать звания почетных горожан в 2019 году, сославшись на заключение юридического управления Заксобрания. Юристы ЗакСа нашли нарушения в заявках по выдвижению всех трех претендентов. В частности, работники парламентского аппарата не смогли установить, действительно ли в Петербурге действует отделение организации “Ночлежка”, которая выдвинула в кандидаты режиссера Сокурова.

Вишневский отметил, что не понимает истинную причину отказа избирать новых почетных граждан.

Сергей Еремеев

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