Twitter обжаловал штраф в 3 тысячи рублей за отказ хранить данные пользователей в России

Представители сервиса микроблогов Twitter обжаловали в Таганском суде Москвы решение о штрафе размером в 3 тысячи рублей за отказ предоставить Роскомнадзору информацию о локализации персональных данных российских пользователей, передает «Интерфакс». Дата рассмотрения жалобы пока не назначена.

Twitter оштрафовали на минимальную сумму в начале апреля по требованию Роскомнадзора. Facebook так же оштрафовали спустя неделю.

Случилось это после того, как российский регулятор несколько месяцев требовал от Twitter и Facebook предоставить информацию о переносе данных российских пользователей на территорию России. Тогда же РКН пригрозил, что эти соцсети могут заблокировать.