Бастующих в Окуловке врачей заперли на станции скорой помощи во время визита Минздрава

В городе Окуловка Новгородской области заперли на станции скорой помощи врачей, участвующих в забастовке, передает «Новая газета».

Это случилось во время визита сотрудников областного министерства здравоохранения. Входные двери и дверь в туалет не открывали с 09:00 до 13:00. Сначала медикам не сообщили, зачем это сделали.

Медики вернулись на станцию около 15:00, туда приехал представитель администрации Новгородской области, который сказал, что ожидали провокации.

«Видимо, нашего приезда. Поэтому закрыли врачей, чтобы они не могли общаться с прессой», - сказала корреспондент «Новой» Нина Петлянова. По ее словам, врачи выбрались из здания через окно, поставив стремянку в диспетчерской и перебираясь через подоконник. Таким образом здание пришлось покинуть, в том числе, беременной женщине, передает Novgorod.ru.

Забастовку врачи скорой помощи в Окуловке объявили 22 апреля. Они требуют увеличить оклады на 100%, до диалога с властью неукомплектованные бригады отказываются выезжать по вызову. 25 апреля были задержаны журналисты «Новой газеты» Петлянова и Елена Лукьянова, которые работали над репортажем о забастовке.