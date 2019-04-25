Руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Петербурга Александр Тетердинко предлагает увеличить до 1 млн рублей избирательный фонд собственных средств кандидата в муниципальные депутаты. Предложение поддержали в оппозиционных штабах, хотя там не сомневаются, что единороссы подготовили новые правила «под себя».

Избирательный фонд предложено увеличить в 50 раз – в настоящее время он не может превышать 20 тысяч рублей. Единоросс уже направил свое предложение в парламент. Оно оформлено в виде поправки ко второму чтению новой редакции закона о выборах муниципальных депутатов. В первом чтении документ приняли накануне, 25 апреля.

- В современных условиях на 20 тысяч рублей вести агитационную кампанию затруднительно. Поэтому мы решили предельный размер средств увеличить до 1 млн рублей, - объяснил автор поправки. – Со своей стороны могу сказать, что партия «Единая Россия» намерена проводить массированную агитационную кампанию на муниципальных выборах. Мы будем рассказывать нашим избирателям, что нашими депутатами было сделано в муниципальных советах за пять лет и что планируется сделать в течение пяти лет.

Большинство опрошенных ЗАКС.Ру оппонентов «Единой России» согласились с главным аргументом Тетердинко – в существующих условиях денег на выборы нужно больше. Руководитель предвыборного штаба КПРФ Владимир Дмитриев считает, что низкое ограничение избирательного фонда подталкивало кандидатов на нарушение закона. Однако он подчеркнул, что коммунисты не могут позволить себе тратить на агитацию по 1 млн рублей.

- Пока я не знаю кандидатов от нашей партии, которые бы думали, потрать им 500 тысяч или 1 млн рублей на избирательную кампанию. Единороссы - ребята побогаче, для них это действительно актуально. Но то, что верхний предел поднимать надо, очевидно, - отметил Дмитриев.

Координатор проекта «Объединенные демократы» Андрей Пивоваров полагает, что новые условия уравняют возможности кандидатов от партии власти и оппозиции.

- По факту единороссы всегда могли себе позволить любые финансовые махинации, а независимых и оппозиционных кандидатов обычно пытались на этом ловить, - прокомментировал Пивоваров. - Трудно сказать, зачем им это понадобилось (увеличение размера избирательного фонда – прим. ЗАКС.Ру). Может быть, пытаются легитимизировать себя. Потому что понимают, что кампания будет сложной.

Руководитель предвыборного штаба команды Алексея Навального Александр Шуршев ничего плохого в увеличение избирательного фонда не увидел, но его насторожила сама практика изменения закона о выборах за считанные недели до официального старта муниципальной кампании.

- Все-таки к выборам готовятся. А когда за месяц до выдвижения кандидатов вносят какие-либо изменения в закон о проведении выборов - это плохая практика. Она давно устоялась в нашей стране, но, на мой взгляд, это неправильно. Выборы должны проходить по понятным и давно устоявшимся правилам. Когда это делается таким образом, это вызывает вопросы, - заявил Шуршев.

Предложения депутата Тетердинко касаются размеров не только самого фонда, но и средств, которые в него можно перечислять. По мнению единоросса, гражданам нужно разрешить жертвовать кандидатам не максимум 3 тысячи рублей, как сейчас, а до 50 тысяч, юрлица при этом смогут перечислять до 100 вместо 7 тысяч рублей. Максимальную сумму взноса самого избирателя предлагается увеличить в 50 раз, с 10 до 50 тысяч рублей. Партиям хотят разрешить перечислять в избирательные фонды своих выдвиженцев до 1 млн рублей. Это в 100 раз больше существующей нормы.

Создатель Штаба преображения Петербурга Максим Кац признался, что, если новые правила будут приняты, его партии «Яблоко» будет гораздо проще оказывать финансовую поддержку своим кандидатам.

- Мы сможем просто собирать деньги в «Яблоке» и перечислять их кандидатам. А сколько сможем перечислять и сможем ли вообще, зависит от жертвователей – партия же не имеет госфинансирования. А что касается единороссов, то на прошлых выборах у них был демонстративный ноль в финансовых отчетах, то есть они все деньги тратили мимо избирательного фонда, - убежден Кац.

Категорически против новых требований высказался заместитель координатора петербургского отделения ЛДПР, депутат местного совета МО «Шувалово-Озерки» Евгений Ененков.

- Единороссы понимают, что сейчас у них ситуация плоха. Как они будут удерживать власть? Вложениями. Чем больше денег, тем проще агитировать. А надо было показывать свою состоятельность все время. Не деньги главное. У нас есть активисты и координаторы на местах, которые работают постоянно, даже не имея статуса депутата. Поэтому мы уверены, что наши кандидаты получат достойный процент, - прокомментировал Ененков, добавив, что кандидаты от ЛДПР способны провести полноценную кампанию и на 20 тысяч рублей.

Ожидается, что второе чтение поправок в закон о выборах депутатов муниципальных советов состоится на ближайшем заседании ЗакСа 15 мая. Тетердинко заверил ЗАКС.Ру что других поправок в этот закон фракция «Единая Россия» вносить не планирует.

Сергей Еремеев

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