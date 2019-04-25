Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Статьи

25 апреля, 20:17

«Единороссы – ребята побогаче»

Руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Петербурга Александр Тетердинко предлагает увеличить до 1 млн рублей избирательный фонд собственных средств кандидата в муниципальные депутаты. Предложение поддержали в оппозиционных штабах, хотя там не сомневаются, что единороссы подготовили новые правила «под себя».

IMG_6196.JPG (315 KB)

Избирательный фонд предложено увеличить в 50 раз – в настоящее время он не может превышать 20 тысяч рублей. Единоросс уже направил свое предложение в парламент. Оно оформлено в виде поправки ко второму чтению новой редакции закона о выборах муниципальных депутатов. В первом чтении документ приняли накануне, 25 апреля. 

- В современных условиях на 20 тысяч рублей вести агитационную кампанию затруднительно. Поэтому мы решили предельный размер средств увеличить до 1 млн рублей, - объяснил автор поправки. – Со своей стороны могу сказать, что партия «Единая Россия» намерена проводить массированную агитационную кампанию на муниципальных выборах. Мы будем рассказывать нашим избирателям, что нашими депутатами было сделано в муниципальных советах за пять лет и что планируется сделать в течение пяти лет. 

Большинство опрошенных ЗАКС.Ру оппонентов «Единой России» согласились с главным аргументом Тетердинко – в существующих условиях денег на выборы нужно больше. Руководитель предвыборного штаба КПРФ Владимир Дмитриев считает, что низкое ограничение избирательного фонда подталкивало кандидатов на нарушение закона. Однако он подчеркнул, что коммунисты не могут позволить себе тратить на агитацию по 1 млн рублей. 

- Пока я не знаю кандидатов от нашей партии, которые бы думали, потрать им 500 тысяч или 1 млн рублей на избирательную кампанию. Единороссы - ребята побогаче, для них это действительно актуально. Но то, что верхний предел поднимать надо, очевидно, - отметил Дмитриев. 

Координатор проекта «Объединенные демократы» Андрей Пивоваров полагает, что новые условия уравняют возможности кандидатов от партии власти и оппозиции. 

- По факту единороссы всегда могли себе позволить любые финансовые махинации, а независимых и оппозиционных кандидатов обычно пытались на этом ловить, - прокомментировал Пивоваров. - Трудно сказать, зачем им это понадобилось (увеличение размера избирательного фонда – прим. ЗАКС.Ру). Может быть, пытаются легитимизировать себя. Потому что понимают, что кампания будет сложной. 

Руководитель предвыборного штаба команды Алексея Навального Александр Шуршев ничего плохого в увеличение избирательного фонда не увидел, но его насторожила сама практика изменения закона о выборах за считанные недели до официального старта муниципальной  кампании. 

- Все-таки к выборам готовятся. А когда за месяц до выдвижения кандидатов вносят какие-либо изменения в закон о проведении выборов - это плохая практика. Она давно устоялась в нашей стране, но, на мой взгляд, это неправильно. Выборы должны проходить по понятным и давно устоявшимся правилам. Когда это делается таким образом, это вызывает вопросы, - заявил Шуршев.

Предложения депутата Тетердинко касаются размеров не только самого фонда, но и средств, которые в него можно перечислять. По мнению единоросса, гражданам нужно разрешить жертвовать кандидатам не максимум 3 тысячи рублей, как сейчас, а до 50 тысяч, юрлица при этом смогут перечислять до  100 вместо 7 тысяч рублей. Максимальную сумму взноса самого избирателя предлагается увеличить в 50 раз, с 10 до 50 тысяч рублей. Партиям хотят разрешить перечислять в избирательные фонды своих выдвиженцев до 1 млн рублей. Это в 100 раз больше существующей нормы. 

Создатель Штаба преображения Петербурга Максим Кац признался, что, если новые правила будут приняты, его партии «Яблоко» будет гораздо проще оказывать финансовую поддержку своим кандидатам. 

- Мы сможем просто собирать деньги в «Яблоке» и перечислять их кандидатам. А сколько сможем перечислять и сможем ли вообще, зависит от жертвователей – партия же не имеет госфинансирования. А что касается единороссов, то на прошлых выборах у них был демонстративный ноль в финансовых отчетах, то есть они все деньги тратили мимо избирательного фонда, - убежден Кац. 

Категорически против новых требований высказался заместитель координатора петербургского отделения ЛДПР, депутат местного совета МО «Шувалово-Озерки» Евгений Ененков. 

- Единороссы понимают, что сейчас у них ситуация плоха. Как они будут удерживать власть? Вложениями. Чем больше денег, тем проще агитировать. А надо было показывать свою состоятельность все время. Не деньги главное. У нас есть активисты и координаторы на местах, которые работают постоянно, даже не имея статуса депутата. Поэтому мы уверены, что наши кандидаты получат достойный процент, - прокомментировал Ененков, добавив, что кандидаты от ЛДПР способны провести полноценную кампанию и на 20 тысяч рублей. 

Ожидается, что второе чтение поправок в закон о выборах депутатов муниципальных советов состоится на ближайшем заседании ЗакСа 15 мая. Тетердинко заверил ЗАКС.Ру что других поправок в этот закон фракция «Единая Россия» вносить не планирует.  

Сергей Еремеев



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме
25 апреля, 18:20Единороссы собираются в 50 раз увеличить избирательный фонд на предстоящих мунвыборах
22 апреля, 12:24Партия ветеранов России добивается возвращения двухлетней службы в армии
19 апреля, 15:33Варламов просит чиновников перестать "уродовать" набережную канала Грибоедова
18 апреля, 20:29Эксперты Петербурга обсудили политическую работу оппозиции перед выборами
16 апреля, 13:05Эмилия Слабунова: Беглов абсолютно не совместим с Петербургом
13 апреля, 15:10Варламов проинспектировал набережную Смоленки и придумал, как ее улучшить
11 апреля, 22:24Школа, выборы, пенсия: В Петербурге обсудили муниципальные выборы
9 апреля, 11:34Лукин отозвал законопроект, ограничивающий съемку на выборах
28 марта, 21:18“Справедливая Россия”: В планах выборы и социализм
28 марта, 12:25В Facebook появилась фейковая страница «яблочников», которая ссорит оппозицию
Упоминаемые персоны
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


0:26    
Все логично. И нечего Вишневскому в дырявых штанах и голой задницей  лезть на выборы.

25 апреля, 21:55    
А ещё будут избирателей покупать за продуктовые наборы, пледы и всякую хрень. Но это уже помимо фонда.
Для чего им миллион? За 5 тысяч можно весь округ листовками оклеить по три раза. Вероятно, будут голоса покупать под видом оплаты волонтёрам. Так и без этого можно купить. Поручат почте свои газеты разносить? Возможно.
Был бы у меня лишний  миллион, я бы и без депутатства прекрасно жила :)

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Готовы ли вы отдать свой голос за Михаила Амосова на выборах губернатора Петербурга?

Да
Нет


Все новости:
25 апреля, 20:56 Суд вынесет приговор экс-главе Коми Гайзеру 10 июня

25 апреля, 20:21 "Ельцин-центр" эвакуировали из-за звонка о бомбе во время дискуссии об ЛГБТ

25 апреля, 20:17 «Единороссы – ребята побогаче»   2

25 апреля, 19:55 Кабмин не собирается запрещать россиянам провозить хамон и пармезан через границу   2

25 апреля, 19:23 Суд отложил заседание по делу ЛГБТ-активиста для вызова свидетелей   1

25 апреля, 19:19 Чиновники назвали жалобы на качество обучения польскому языку причиной закрытия школы № 216   5

25 апреля, 18:58 Невзоров рассказал о том, что нужно сделать, чтобы "наконец обустроить Россию"   3

25 апреля, 18:45 Во ФСИН поведали, когда искусственный интеллект придет "на службу" в СИЗО

25 апреля, 18:26 Бастующих в Окуловке врачей заперли на станции скорой помощи во время визита Минздрава

25 апреля, 18:20 Единороссы собираются в 50 раз увеличить избирательный фонд на предстоящих мунвыборах

25 апреля, 17:45 При обрушении гостиницы "Северная корона" на Карповке погиб рабочий

25 апреля, 17:43 Шлосберг снова просит облсобрание рассмотреть законопроект о возврате прямых выборов главы Пскова

25 апреля, 17:05 В Госдуме считают "чересчур жестким" запрет на ввоз импортных сыров и мясной продукции в РФ   2

25 апреля, 16:59 Макаров убежден, что депутатом может стать каждый   1

25 апреля, 16:35 Пришедшего на суд в "антипутинском" пиджаке активиста "Открытой России" увезли в полицию   1

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.